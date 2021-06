Un nou bebeluș regal este pe drum! „Suntem atât de nerăbdători pentru începutul anului 2021” Un nou bebeluș regal va intregi familia regala a Marii Britanii. Perechea s-a casatorit in data de 12 octombrie a anului 2018. Un nou bebeluș regal este pe drum! „Suntem atat de nerabdatori pentru inceputul anului 2021” Prințesa Eugenie de York și soțul ei, Jack Brooksbank, vor devenit parinți la inceputul anului 2021. Nepoata reginei Elisabeta a II-a a facut anunțul in mediul online. „Eu și Jack suntem atat de nerabdatori pentru inceputul anului 2021”, a scris Eugenie, pe contul ei oficial de Instagram. Vor aniversa doi ani de mariaj pe 12 octombrie 2020 Perechea s-a casatorit in luna octombrie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

