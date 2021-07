Stiri pe aceeasi tema

- Administrația pentru alimente și medicamente a SUA (FDA) vrea sa includa ca avertisment in prospectul vaccinului anti-COVID de la Johnson & Johnson ca serul poate crește riscul apariției unei afecțiuni neurologice rare, cunoscute sub numele de sindrom Guillain-Barre, potrivit

- Un avertisment privind riscul de inflamație cardiaca a fost adaugat la documentația vaccinurilor Pfizer și Moderna de catre Administrația pentru medicamente si alimente a SUA. Fisele informative ale celor doua seruri anti-Covid au fost revizuite dupa ce au aparut mai multe cazuri de miocardita, dupa…

- Pasagerii care tranziteaza Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni din București se pot vaccina de miercuri, 2 iunie, intr-un cabinet special amenajat in zona publica a aerogarii, iar serul folosit va fi cel de la compania Johnson&Johnson, care se face intr-o singura doza, a informat Compania…

- CHIȘINAU, 7 mai – Sputnik. SUA ar putea retrage peste 70 de milioane de doze ale vaccinului companiei Johnson & Johnson din cauza riscului de poluare, informeaza RIA Novosti, cu referința la New York Times. © Photo : Partidul Socialiștilor din Republica MoldovaTrei deputații socialiști…

- Compania franco-austriaca Valneva a anunțat miercuri lansarea unui studiu clinic de faza 3 - ultima etapa inainte de punerea pe piața a unui produs farmaceutic – pentru vaccinul sau anti-Covid, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Studiulpresupune compararea reacției imunitare induse de vaccinul Valnevacu…