Cel putin 11 civili au fost ucisi luni intr-o explozie cu origine necunoscuta la Idlib, un oras din nord-vestul Siriei aflat sub controlul jihadistilor, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.



Detonatia violenta a facut, de asemenea, 80 de raniti, iar bilantul mortilor risca sa se inrautateasca, pentru ca mai multe victime sunt in stare grava ori sub daramaturi, potrivit OSDO.



Cauzele exploziei nu au fost stabilite deocamdata.



Un corespondent al agentiei France Presse aflat la fata locului a vazut un imobil distrus si cateva foarte…