- Cei doi frati teroristi, de origine egipteana, au fost arestati, a informat ministrul de Interne, Gerard Collomb, in timp ce canalul de televiziune France 2 a precizat ca cei doi barbati au fost retinuti la Paris, dupa ce si-au transmis mesaje ingrijoratoare prin aplicatia Telegram, fiind astfel…

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, a anuntat trimiterea duminica seara a unor intariri "importante" ale fortelor de ordine pentru "a se asigura respectarea deplina a controlului frontierelor" in sudul Alpilor, scena, in acest weekend, a unor actiuni intreprinse de activisti de ultra-dreapta…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP. "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort…

- Serviciile de securitate din Franta ar fi dejucat doua atacuri teroriste planuite pentru anul acesta, in conditiile in care militantii islamisti si-ar fi indreptat atentia asupra obiectivelor interne ale tarii ca raspuns la recesiunile militare din Irak si Siria, potrivit ministrului de Internet, Gerard…