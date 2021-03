Un nou atac din interior la echipa Orban. Alin Tișe: Conducerea PNL e plină de incompetenți Apele nu s-au liniștit în PNL. De la Cluj, Alin Tișe, reia atacurile la adresa conducerii centrale a PNL despre care spune ca este &"plina de incompetenți&". Ultima sa nemulțumire este cedarea catre UDMR a funcției de prefect al județului.



"În ceea ce ma priveste, ca membru simplu al PNL, aceasta conducere pe care acest partid o are nu ma mai reprezinta si ma declar liber si independent fata de orice personaj care în momentul de fata conduce PNL la nivel central. Conducerea PNL este cea care aduce mari prejudicii, enorme, acestui partid si datoria mea si a noastra… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

