- O drona a fost doborata, marti dupa-amiaza, in orasul Sevastopol, in regiunea Crimeea, aflata sub ocupatie rusa incepand din anul 2014, anunta administratia regionala rusa, potrivit postului de televiziune CNN si cotidianului The Guardian, potrivit antena3.ro. “Potrivit datelor preliminare, un aparat…

- Autoritațile din Crimeea, teritoriu anexat de Moscova in 2014, au declarat stare de urgența in zona unui atac cu drone, anunța The Guardian. O adolescenta a murit intr-un atac cu drone ucrainene in nord-vestul Crimeei, a declarat guvernatorul din peninsula ocupata. „Ca urmare a unui atac cu drone asupra…

- Luptatorii de gherila ai grupului Atesh desfașoara operațiuni de sabotaj și asasinari in spatele liniilor rusești din Ucraina, iar liderii comunitații din care aceștia fac parte spun ca sunt pregatiți sa lupte pentru eliberarea Crimeei daca vor primi armele de care au nevoie, scrie The Guardian.

- In timp ce rusii s-au ingrozit de urmarile atacului cu doua drone asupra podului Kerci din Crimeea, ucrainenii jubileaza. La Moscova e furie: MAE rus acuza Ucraina, Marea Britanie si SUA pentru atacul asupra podului Kerci. „Inca o data podul s-a dus la culcare”, a anuntat luni Serviciul secret ucrainean…

- Purtatorul de cuvant al Comandamentului Operațional de Sud al Ucrainei, Natalia Humenyuk a raportat pe 5 iunie ca forțele ruse transfera centrele logistice ale Flotei Marii Negre de la Sevastopol, Crimeea ocupata, la Novorossiysk, Krasnodar Krai.

- Un tren marfar care transporta cereale a deraiat, joi, 18 mai, fara sa faca victime, in Crimeea anexata de catre Rusia in 2014, anunta ocupatia rusa, ultimul dintr-o serie de incidente si sabotaje imputate cu regularitate de catre Moscova Ucrainei, relateaza AFP și News.ro . ”In districtul simferopol,…

- ”In districtul simferopol, vagoane care transportau cereale au deraiat”, anunta intr-o postare pe telegram guvernatorul Crimeei anexate, Serghei Aksionov. Caile ferate locale anunta intr-un comunicat ca acest incident este rezultatul unor ”actiuni ale unor terte persoane”. Ele anunta suspendarea traficului…

- Conform declarațiilor Ministerului rus al Apararii, in Bahmut au avut loc noi preluari de control asupra a doua blocuri inalte in ultimele 24 de ore. In plus, conform afirmațiilor lui Prigojin, trupele sale au inaintat cu 170 de metri intr-o singura zi, dar mai sunt inca 2,42 kilometri patrați din oraș…