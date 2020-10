Stiri pe aceeasi tema

- Azerbaidjanul a acuzat miercuri Amenia sa incearca sa atace conducte de petrol si gaze si a avertizat cu o reactie ”severa”, in contextul amplificarii puternice a tensiunilor, in pofida unui armistitiu fragil in enclava Nagorno Karabah, transmite Reuters.Armenia a respins acuzatia, afirmand…

- Armenia si Azerbaidjanul se acuza reciproc de continuarea atacurilor in Nagorno-Karabah, iar Rusia le-a cerut sa revina la respectarea armistitiului in regiunea separatista, relateaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Confruntarile militare continua in Nagorno-Karabah, iar bilantul a depasit…

- Ministrii de Externe din Armenia si Azerbaidjan sunt asteptati vineri dupa-amiaza la Moscova, in efortul de ajungere la un armistitiu in regiunea separatista Nagorno-Karabah, unde confruntarile militare s-au soldat cu cel putin 400 de morti, relateaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax.Administratia…

- Turcia trebuie sa fie implicata in procesul de pace din Nagorno-Karabah - regiune din Azerbaidjan populata majoritar de etnici armeni - dupa o potentiala incetare a focului, a sustinut presedintele azer Ilham Aliev intr-un interviu acordat luni postului de televiziune turc TRT Haber, informeaza agentia…

- Administratia Vladimir Putin a cerut, marti, Turciei sa nu mai incurajeze conflictul militar in regiunea Nagorno Karabah si sa depuna eforturi pentru un armistitiu intre Armenia si Azerbaidjan, informeaza Mediafax. Pe de alta parte Turcia a declarat ca este gata sa sprijine Azerbaidjanul atat la…

- Armenia si Azerbaidjanul, foste republici sovietice, se aflau in pragul razboiului duminica, acuzandu-se reciproc ca au inceput lupte violente pentru controlul Nagorno-Karabah, o volatila regiune separatista din Azerbaidjan populata majoritar de etnici armeni. Evenimentele au relansat ingrijorarea…

- Evolutia situatiei intre Armenia si Azerbaidjan este „tulburatoare”, iar Romania face apel catre ambele parti sa reia dialogul politic pentru a gasi solutii prin mijloace pasnice, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. “Evolutia situatiei dintre Armenia si Azerbaidjan, pe linia de…

- Armenia a declarat legea martiala si a dispus o mobilizare totala a armatei in urma confruntarilor din regiunea disputata Nagorno-Karabah cu Azerbaidjanul, a anuntat duminica premierul armean Nikol Pashinyan, transmit Reuters, AFP si dpa.