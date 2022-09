Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii focșaneni și-au dat in petec, joi, in ședința Consiliului Local unde nu au fost de acord cu inceperea lucrarilor de amenajare a drumurilor de acces catre un teren din bariera Vrancei unde sunt mai multe proprietați retrocedate in baze legilor fondului funciar. Proiectul de hotarare inițiat…

- Moment istoric in comuna vranceana Bordești: biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitate a fost resfințita marți, 16 august 2022, in ziua de praznuire a Sfinților Martiri Brancoveni, de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei. In ultimele aproape trei decenii, lacașul…

- Biserica Parohiei Donie din municipiul Focșani și-a sarbatorit luni, 15 august 2022, hramul, inchinat praznicului Adormirii Maicii Domnului. Credincioșii din comunitatea parohiala s-au bucurat de prezența in mijlocul lor a Inaltpreasfințitului Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, care…

- In perioada 4-7 iulie 2022, Sectorul Cultural-educațional al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei a organizat o tabara in nordul Moldovei pentru 18 elevi de la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzau, precum și de la alte licee buzoiene și vrancene, care s-au remarcat prin rezultatele foarte…

- Aula Brancoveneasca a Palatului Arhiepiscopal din Buzau a gazduit joi, 16 iunie 2022, ședința de constituire a Adunarii eparhiale a Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei, pentru perioada 2022-2026. Intrunirea a fost prezidata de Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Ciprian. Lucrarile ședinței au fost…

- Aula Brancoveneasca a Palatului Arhiepiscopal din Buzau a gazduit, ieri, ședința de constituire a Adunarii eparhiale a Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei, pentru perioada 2022-2026. Intrunirea a fost prezidata de Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Ciprian. Lucrarile ședinței au fost precedate de…

- In ziua praznicului Pogorarii Sfantului Duh, duminica, 12 iunie 2022, Catedrala Unirii din municipiul Focșani a fost plina de credincioși, care au participat la Sfanta Liturghie și la Vecernia speciala, numita „a plecarii genunchilor”. Slujbele au fost savarșite de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian,…