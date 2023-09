Un nou accident grav în județul Sibiu: trei adulți și un minor au ajuns la spital La nici 24 de ore dupa ce o tanara a murit in municipiul Sibiu , un alt accident grav s-a petrecut in județul din centrul țarii. Vineri dupa amiaza, trei adulți și un minor au ajuns la spital. Accident grav in județul Sibiu, soldat cu mai mulți raniți. Patru persoane, printre care un minor, spitalizate Evenimentul rutier s-a produs spre orele dupa-amiezii, intre localitațile Ruși și Șeica Mare. Inițial, un barbat a ramas incarcerat, iar alte trei victime au fost transportate la spital. Din cauza acestui accident, traficul a fost blocat total. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a trimis doua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite dupa coliziunea intre doua autoturisme. Accidentul s-a produs vineri, pe DN 14, la iesire din localitatea sibiana Seica Mare spre Rusi. In accident au fost implicate doua autovehicule si patru persoane – trei adulti si un minor. In timp ce conducea un autoturism spre Medias,…

- Astazi, pe 15 august 2023, un accident s ar fi produs la iesirea din municipiul Pascani spre Lespezi, potrivit unei informari ISU Iasi. In urma impactului a rezultat doar o victima, constienta. Conform unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Iasi, un accident…

- Un accident violent a avut loc luni dimineața la intrarea in localitatea Cracaoani, județul Neamț. Mai multe persoane au fost ranite. Sase persoane au fost ranite, luni, dupa ce autoutilitara in care se aflau a intrat in coliziune cu un autoturism, la Cracaoani, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- Un aparat de zbor s-a prabusit, in aceasta dimineata, intre localitatile Rasnov si Tohan, un barbat fiind grav ranit, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brasov.La fata locului s-au deplasat elicopterul si un echipaj SMURD, o ambulanta a SAJ, doua autospeciale de stingere si echipaj…

- Patru persoane, doi adulti si doi minori, au decedat, duminica, intr-un accident produs in comuna Orbeni, fiind vorba de un autoturism lovit de un tren, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. „In urma impactului au rezultat patru victime, pentru care, din nefericire, s-a declarat…

- Patru persoane, doi adulti si doi minori, au decedat, duminica, intr-un accident produs in comuna Orbeni, fiind vorba de un autoturism lovit de un tren, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. „In urma impactului au rezultat patru victime, pentru care, din nefericire, s-a declarat…

- Cinci persoane, dintre care un minor, au fost ranite intr-un accident rutier produs, vineri, dupa ce o autoutilitara a intrat in coliziune cu un autoturism pe drumul national DN 17, in zona Pasului Mestecanis, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. La fata locului au intervenit…