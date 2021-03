Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii sibieni si turistii au ocazia sa aseze un martisor insotit de o urare intr-un mar unic din oras, numit "pomul gandurilor bune" si care se afla in Muzeul in aer liber, pe Aleea Lemnului. "Muzeul ASTRA, institutie ale carei actiuni sunt posibile prin finantarea Consiliului Judetean…

- Vineri, la Conferința de acțiune politica ultra-conservatoare, republicanii au atestat reziliența președinției lui Donald Trump și, mai ales, a teoriei Post-ul DE DINCOLO DE STATUIA LIBERTAȚII – Dana NEACȘU – Moștenirea de la Trump ii prinde bine lui Biden apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tragedia a avut loc in Texas, unde o fetița de noua ani din San Antonio a murit la doar trei zile dupa ce a fost confirmata cu coronavirus. Makenzie Gongora a fost confirmata cu coronavirus pe 29 ianuarie, iar la doar trei zile distanța a murit in somn, chiar de ziua tatalui sau. Tragedia a avut loc…

- Barbatul cunoscut cu pseudonimul „Șamanul QAnon”, unul dintre participanții la Asaltul de la Capitoliu, instigat de Donald Trump in data de 6 ianuarie, spune ca se „pacalit” de fostul președinte, in contextul in care Trump a refuzat sa-l grațieze dupa ce i-a cerut public acest lucru, scrie The Independent.

- „Samanul QAnon”, protestatarul care a devenit imaginea evenimentelor violente de la Washington DC din 6 ianuarie, in urma carora au murit cinci oameni, ii cere presedintelui in functie al SUA, Donald Trump, sa il gratieze pentru faptele sale, relateaza The Independent.

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis marti ca va raspunde atacurilor cibernetice pe scara larga atribuite Rusiei, acuzându-l pe Donald Trump de inactiune, informeaza AFP, citata de Agerpres."Nu putem lasa acest lucru fara raspuns", a declarat Joe Biden, care va prelua…

- Vorbind la CNBC, Mnuchin a recunoscut ca hackerii au accesat reteaua neclasificata a Trezoreriei, dar a minimizat gravitatea atacului. ”Nu vedem nicio penetrare a sistemelor noastre clasificate. Sistemele noastre neclasificare au fost accesate intr-o anumita masura. Pot afirma ca vestea buna este nu…

- Boxerul mexican Saul "Canelo" Alvarez, dominator pe intreaga durata a celor douasprezece reprize, l-a invins pe britanicul Callum Smith si a unificat titlurile de campion mondial WBA la supermijlocie, intrand totodata in posesia centurii vacante WBC la aceasta categorie, sambata la San Antonio (Texas),…