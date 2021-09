Un mutant politic Acest PNL reprezinta un caz-emblema pentru politichia romaneasca animata constant de tot ce este mai rau. Organizarea și disciplina de partid, pe care le consideram elemente ale unui regim statutar democratic, au caracteristicile grupurilor mafiote. Astfel, nu este deloc complicat pentru un posibil intrus ca F. Cițu sa fie investit cu o autoritate imposibila și cu un mandat fulminant dat de cei care confunda partidul cu un instrument al interesului personal. Perspectiva banilor europeni gestionați prin PNRR transforma rudimentara democrație romaneasca intr-o fundatura fara ieșire. Oricat de competent… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Remus Mihalcea, deputat PSD de Argeș: ”Bilanțul real de la Ministerul Sanatații: dezastru! Toți miniștrii USR PLUS care au demisionat din funcții au prezentat bilanțuri frumos coafate, dar lipsite de substanța. Nu a facut excepție nici ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, care și-a laudat, la randul…

- Deputatul PSD Marius Budai, fost ministru al Muncii, critica Guvernul pentru ca nu a marit punctul de pensie la 1.875 lei, potrivit legii. Budai face referire la termenul de 1 septembrie. „Inca o zi neagra pentru pensionari, marca PNL-USR+UDMR Punctul de pensie ar fi trebuit sa creasca, de astazi, la…

- Alegerile din PNL, partid aflat la guvernare, arata orchestrarea unui conflict in alegerile interne, in registrul fostei Securitați. Dependența de structurile fostei Securitați metamorfozare este atat de mare incat acestea se afla in razboi deschis pe scena publica, din interese destul de neclare, nefiind…

- Cioloș arata catre Cițu in privința campaniei de vaccinare. Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, la Digi24, ca nu se poate spune ca vaccinarea “merge bine” in Romania, avand in vedere ca doar 30% din populație este imunizata prin ser anti-Covid. Totodata, el a spus ca, dupa instalarea guvernului,…

- PSD cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Solicitarea social-democraților are legatura cu adoptarea Legii consumatorului vulnerabil. „PSD solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Anca Dragu si Ludovic Orban, sa convoace Parlamentul intr-o sesiune extraordinara…

- Eliberarea lui Dragnea este favorabila lui Iohannis. Este opinia jurnalistului Ion Cristoiu care a marcat joi eliberarea din inchisoare a lui Liviu Dragnea printr-un Breaking News pe canalul sau de Youtube. „De regula nu fac breaking-news. Am simțit nevoia in urma știrii ca Liviu Dragnea a fost eliberat…

- PSD cere Guvernului sa prezinte planului privind organizarea testarii anti-Covid in școli, avand in vedere „avertismentele specialiștilor privind iminența valului patru al pandemiei”. „PSD cere Guvernului sa se pronunțe daca mai are in vedere organizarea testarii anti-covid in unitațile de invațamant…

- Lupta pentru putere din PNL in actualul context pare sa potențeze rivalitați pentru o poziție mult mai mare decat aceea aflata in discuție, insa indiscutabil aflata in joc. Cei doi juni primi liberali sunt aduși la amploarea unui start pe care partidul nu il are. Concurența din PNL nu poate aduce nimic…