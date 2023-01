Un muncitor din Gorj a murit după ce un mal de pământ s-a prăbuşit peste el Sfarșit tragic pentru un muncitor din Gorj, care a murit dupa ce un mal de pamant s-a prabusit peste el.La momentul producerii tragediei, barbatul, in varsta de 37 de ani, lucra la canalizarea unei case. Tragedia s-a produs joi dupa-amiaza, in comuna Borascu din Județul Gorj. Barbatul a fost, practic, ingropat de viu. La momentul producerii accidentului, barbatul lucra alaturi de alți colegi la canalizarea unei case. Colegii acestuia au fost cei care l-au scos rapid din pamant. Ulterior, aceștia au alertat autoritațile. Medicii s-au depalsat de indata la locul tragediei. La momentul sosirii echipajelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

