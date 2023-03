Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO EXCLUSIV Sarcofag roman vechi de 1700 de ani, DISTRUS cu excavatorul in cimitirul din Alba Iulia. A fost deschis dosar penal Una dintre cele mai mari ”descoperiri arheologice” din Alba Iulia, din ultima perioada, a fost facuta cu excavatorul. Un sarcofag rar, cu inscripție și cu un decor cu chipul…

- Arheologii cred ca au identificat primul dildo roman de dimensiuni mari descoperit intr-un șanț din fortul Vindolanda, in unul dintre cele mai indepartate teritorii ale imperiului, informeaza The Guardian.

- In zilele de 5-6 ianuarie 2023, la Catedrala Reintregirii și Incoronarii din Alba Iulia, vor fi oficiate mai multe slujbe specifice perioadei liturgice a Praznicului Botezului Domnului. Joi, 5 ianuarie – Ajunul Bobotezei • ora 7.00-8.45 – Ceasurile Imparatești și Obednița • ora 8.45-11.00 – Vecernia…

- Un zid roman a fost descoperit de catre muncitori, in timpul lucrarilor derulate pe strada Regimentul V Vanatori din Alba Iulia, din Partoș, in cadrul proiectului in valoare de peste 30 de milioane de lei privind modernizarea unor strazi din zona de jos a orașului. Zidul a fost scos la suprafața in…