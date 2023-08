Un mozaic antic roman unic a fost descoperit în Spania Un mozaic vechi de 1.800 de ani, care infațișeaza capul Meduzei, a fost descoperit in ruinele unei case de lux din epoca romana din vestul Spaniei. Mozaicul, gasit in situl arheologic de la Huerta de Otero, in vestul Spaniei, o infațișeaza pe Medusa in centrul unui octogon cu motive care simbolizeaza egida Atenei. Cele doua personaje apar adesea impreuna in mitologia romana și greaca. Pe ace Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

