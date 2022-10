Stiri pe aceeasi tema

- Accident GRAV pe A1 intre Deva și Timișoara: Un barbat a murit și 3 persoane au fost ranite. Printre ele, un copil de 5 ani Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, intre care si un copil de cinci ani, intr-un accident care a avut loc sambata pe autostrada A1 Deva-Timisoara, a informat…

- Accident rutier DN 2, Cristesti, jud Iasi, in care au fost implicate un TIR si un autoturism, in urma caruia au rezultat 3 victime constiente, din care una incarcerata in autoturism. Acționeaza o autospeciala de intervenție cu module de descarcerare un echipaj de prim ajutor calificat SMURD de la Sectia…

- O persoana a murit si alte trei, intre care un copil, au ajuns la spital in urma unui grav accident rutier produs, luni, pe drumul national 51A, in judetul Teleorman, unde un autoturism s-a izbit violent de un TIR care circula din sens opus. Potrivit IPJ Teleorman, accidentul a avut loc luni dupa-amiaza,…