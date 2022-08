Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in lant s-a produs joi pe Autostrada A1, in zona localitații Ciorogarla, județul Ilfov, 5 persoane fiind ranite. A fost chemat un elicopter SMURD. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este oprit pe Autostrada A1 pe sensul Pitești catre București,…

- Accident teribil pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti. Șapte mașini au fost implicate. O persoana a murit, iar alte trei sunt grav ranite. Circulatia este oprita in zona localitatii Ciorogarla.

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Florești au intervenit la un accident rutier produs pe str Avram Iancu din localitatea Florești.Poliția Cluj anunța ca au fost șase mașini implicate. La fața locului s-au deplasat, in jurul orei 20.40, o autospeciala și un echipaj SMURD, unde au gasit patru…

- O persoana a murit si trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs, marti seara, in localitatea bacauana Sanduleni. Un grav accident rutier a avut loc marti, 12 iulie, in localitatea bacauana Sanduleni. O persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite in urma evenimentului rutier. Purtatorul…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, produs marti dimineata pe DN1, in zona localitatii Baicoi. ”Pe DN 1 Ploiesti-Brasov, in zona orasului Baicoi, judetul Prahova, s-a produs un accident rutier la intersectia cu DJ 100F, in care au…

- Un grav accident produs duminica seara pe DN2 E85, in judetul Buzau, la limita cu Ialomita, s-a soldat cu decesul unui copil si al unuia dintre soferi, si ranirea altor trei persoane. Este vorba de o coliziune intre doua autoturisme si un microbuz.

- Doua persoane, intre care un copil mic, au murit si alte trei au fost ranite, duminica seara, intr-un accident produs pe DN 2, in judetul Buzau, fiind implicate doua autoturisme si un microbuz. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…