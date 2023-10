Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa si doua ranite de un individ inarmat cu un cutit, vineri dimineata, la Liceul Gambetta din Arras, Franța. Presupusul autor, care ar fi strigat "Allah Akbar" in acel moment, a fost arestat, relateaza TF1.

- Accident grav in Veneția. Cel putin 21 de persoane, printre care doi copii, au murit dupa ce un autobuz s-a prabusit, marti seara, de pe un pod la Venetia, in nordul Italiei, a anuntat primarul orasului, Luigi Brugnaro, citat de cotidianul italian la Repubblica. MAE a transmis ca, din primele informații,…

- Atac terorist in Turcia, la Ankara, langa sediul Parlamentului. O explozie puternica s-a produs duminica dimineata in centrul capitalei Ankara, in apropiere de Parlamentul turc care urmeaza sa-si reia activitatea dupa vacanta de vara. Presa turca scrie ca schimburi de focuri au fost auzite in cartierul…

- Cel putin o suta de persoane au murit si alte cateva sute au fost ranite intr-un incendiu in timpul unei nunti care avea loc intr-o sala de festivitati din nordul Irakului, potrivit unui bilant preliminar anuntat miercuri de autoritatile sanitare. Potrivit presei locale, mirele și mireasa se numara…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in timpul unui show aviatic duminica, 10 septembrie, in Ungaria, cauzand doi morti si patru raniti, au anuntat autoritatile ungare, informeaza luni AFP. „Potrivit informatiilor preliminare, in afara de pilot, se afla si un pasager in aparat (…). Ambii si-au pierdut…

- Opt persoane au murit, iar alte zece au fost spitalizate dupa ce un uragan a scos arbori din radacini in vestul Rusiei, anunta duminica autoritatile locale, relateaza AFP. Eight people were reported to be dead while 10 others were hospitalised after a #hurricane stormed through a campsite in Mari El,…