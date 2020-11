Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism marca Lexus, cautat de autoritațile din Italia și Elveția, care figureaza in bazele de date ca fiind semnalat furat, a fost depistat la punctul de trecere a frontierei Albița. Autoturismul era condus de un moldovean in varsta de 40 de ani.

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta, 9.400 pachete cu tigari, care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona. Marfa in valoare de 110.000 lei a fost confiscata, iar un cetațean roman…

- Polițiștii de frontiera au inițiat o ancheta pe numele unui moldovean, care nu a putut prezenta acte pentru mașina pe care o conducea și nici nu a putut raspunde la intrebarile privind devierile tehnice ale acesteia. Intr-un comunicat al instituției statului se menționeaza ca polițiștii de frontiera…

- Un alt conațional, care se eschiva de la raspundere penala, a fost identificat și reținut de catre polițiștii de frontiera din Direcția regionala SUD. Barbatul era in urmarire naționala de la inceputul lunii septembrie an curent. Acționind in baza unei informații operative, ofițerii de investigații…

- Politistii de frontiera au facut uz de armamentul din dotare si au tras 12 focuri de avertisment pentru prinderea unor contrabandisti de tigari, care nu s-au supus somatiilor. Acestia erau marinari sirieni, iar la bordul navei au fost gasite aproape 14.000 de pachete cu tigari de contrabanda.Potrivit…

- Un accident mortal a avut loc azi-noapte in Ilva Mica. Un tanar de 26 de ani și-a pierdut viața. Cel care a condus mașina ar fi vrut sa faca o gluma. Dar aceasta s-a terminat prost, la 200 de metri de locul din care au pornit. Marius, un tanar de 23 de ani, din Ilva Mica, a luat aseara mașina surorii…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au descoperit in acest sfarsit de saptamana, la poarta de acces 10 bis in Portul Constanta, intr un autoturism condus de un cetatean roman, 2.400 tigarete de contrabanda.In data de 12.09.2020, in jurul orei 22.00, politistii de frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta, 31.230 pachete cu tigari, in valoare de 365.300 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. Un autoturism de teren in…