- Cautam 1 coleg cu spirit practic si dornic sa-si puna in valoare abilitatile de lider, dar si de coechipier. Cerinte : Minim 1 an experienta anterioara pe un post similar in productie Cunostinte... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Structura anului școlar va fi schimbata radical. In loc de semestre vor exista 5 module de invațare, care vor alterna cu vacanțe, a anunțat miercuri ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Tezele ar urma sa dispara și sa existe doua evaluari standardizate, la inceputul și la finalul anului școlar, insa…

- Un sat de vacanta din Sighet gazduiește refugiati din Ucraina FOTO: Arhiva/Mihaela Buculei. Satul de vacanța SunRai din Sighet gazduiește persoanele refugiate din Ucraina. Sunt mai multe case tradiționale, recondiționate care pot gazdui 25 de persoane. Pe lânga…

- Amanarea acordarii voucherelor de vacanta saboteaza programul "Inscrieri timpurii" pentru litoralul romanesc, iar asta arata faptul ca birocratia de stat sufoca din nou turismul romanesc, atrag atentia reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT).

- Uneori, o decizie spontana poate crea o poveste extraordinara, pe care o vei spune multi ani de acum inainte. Daca simti ca ai nevoia de o pauza si vrei sa explorezi un loc exotic, verifica ofertele de last minute in Egipt si poti porni intr-o aventura de neuitat! Situat in nordul Africii, Egiptul…

- Alina Eremia și iubitul ei au profitat ca la carte de ultima noapte din vacanța de vis unde se afla, astfel ca s-au rasfațat cu o cina romantica, chiar pe plaja, intr-un cadru romantic desprins din cele mai frumoase povești de dragoste. Iata fotografiile de senzație facute publice de catre artista!

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni seara, ca Ministerul Educatiei a fost cel care a propus revenirea la trimestre in structura anului scolar, dar ca urmeaza un proces de consultare si de dezbatere pe aceasta tema. Cimpeanu a mentionat ca, din 1998, de cand au fost introduse semestrele,…