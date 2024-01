Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni au depistat, la ieșirea din țara, un permis de conducere fals, cu insemnele autoritaților din R. Moldova, prezentat la control de catre un cetațean moldovean. Azi-noapte, in jurul orei 03.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a ieși din țara…

- Un barbat din Republica Moldova, condamnat la 15 ani de inchisoare pentru crima si cautat de autoritatile din Rusia, a fost depistat de autoritati in Punctul de Trecere a Frontierei Albita."In data de 6 ianuarie, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit, in mașina unui tanar care s-a prezentat la intrarea in țara in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, aproximativ 275 gr de substanța psihoactiva (2-MMC) disimulata intr-o pereche de papuci de casa. In data de 24.12.2023, procurorii Direcției de Investigare…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit in mașina unui tanar care s-a prezentat la intrarea in țara in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni aproximativ 275 gr de substanța psihoactiva (2-MMC) ascunse intr-o pereche de papuci de casa. In data de 24.12.2023, procurorii Direcției de Investigare…

- Inca un șofer de TIR din Ucraina a ajuns pe mainile polițiștilor suceveni. Barbatul in varsta de 55 de ani a incercat sa intre marți in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus avand asupra lui un permis de conducere fals. A fost dibuit insa de vigilenții polițiști de frontiera iar…

- Un sofer de TIR, cetatean ucrainean, care a provocat un accident in judetul Braila si apoi fugit, a fost prins la punctul de trecere a frontierei Oancea din judetul Galati, informeaza joi IPJ Braila, potrivit Agerpres.O femeie de 47 de ani, din Braila, in timp ce conducea autoturismul pe DC 10, dinspre…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la intrarea in țara un barbat de 44 de ani, din județul Bistrița Nasaud, pe numele caruia autoritațile romane au emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. In aceasta dimineața, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a…

- Ucraina redeschide punctul de trecere al frontierei cu R. Moldova de la Cuciurgan, inchis de la inceputul invaziei ruse. O decizie in acest sens a fost luata de Cabinetul de Miniștri de la Kiev pe 10 octombrie, transmite RBC Ucraina și Deschide.md . Punctul de trecere al frontierei Cuciurgan se afla…