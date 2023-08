Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean moldovean in varsta de 85 de ani, care deținea și cetațenia statului german, a decedat in incinta secției consulare a Ambasadei Republicii Moldova din Berlin. Acesta s-a adresat misiunii diplomatice, impreuna cu soția sa, pentru perfectarea pașaportului, scrie Jurnal.md . „In timpul pregatirii…

- Dupa ce vicepremierul Nicu Popescu a anunțat in cadrul ședinței Guvernului despre reducerea numarului diplomaților ruși acreditați in Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a venit cu precizari. Astfel, conform deciziei autoritaților moldovenești, la etapa actuala, reprezentarea…

- Ambasadorul Moscovei la Chisinau, Oleg Vasnetov, va fi convocat la Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE) pentru a i se cere explicatii privind actiunile de spionaj ale Rusiei in Republica Moldova. O investigatie jurnalistica publicata de un post tv din Chișinau dezvaluie existenta…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, precizeaza ca in contextul producerii incendiilor de vegetatie, care afecteaza in prezent insula Rhodos, Grecia, autoritațile elene au dispus evacuarea cetațenilor din regiune, in timp ce pompierii intervin pentru stingerea…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova a venit cu precizari dupa convocarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darie, la sediul Ministerul rus de Externe. „S-au purtat discuții cu privire la relațiile moldo-ruse in lumina recentelor evenimente. Autoritațile…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul rus al Afacerilor Externe. Informația a fost facuta publica de agenția rusa TASS , care citeaza surse din cadrul MID-ului de la Moscova. Pentru moment, nu este clar motivul convocarii lui Lilian Darii la Ministerul…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Chisinau, Oleg Vasnetov, va fi convocat la Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE) pentru a i se cere explicatii cu privire la recentele declaratii ale unui reprezentant al Rusiei din Herson prin care a fost amenintata Republica