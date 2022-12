Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 14 ani a cazut in lacul din parcul Valea Morilor din Capitala. Din fericire, acesta a fost salvat la timp de angajații IGSU. Cazul a fost inregistrat chiar de Craciun pe stil nou.Potrivit reprezentanților IGSU, baiatul a alunecat din imprudența și a cazut in apa.

- Bucurie și un pic de magie pentru copiii internați la Institutul Oncologic din municipiul Chișinau. In ajunul sarbatorilor de iarna, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a desfașurat o activitate cultural artistica pentru micii pacienți.

- Un copil de 12 ani a fost salvat de la inec de salvamarii Stației de salvare pe apa nr.1 din parcul Valea Morilor, municipiul Chișinau. Cazul a avut loc in dupa amiaza zilei de 10 decembrie in jurul orei 16:30. Potrivit informațiilor inregistrate, baiatul a alunecat și a cazut in apa lacului in timp…

- Un copil de 12 ani a fost salvat de la inec de salvamarii Stației de salvare pe apa nr.1 din parcul Valea Morilor, municipiul Chișinau. Incidentul s-a produs in dupa amiaza zilei de sambata, 10 decembrie, in jurul orei 16:30, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), transmite…

- Un baiat de 12 ani a fost salvat de la inec de salvamarii din parcul Valea Morilor. Cazul a avut loc in dupa amiaza zilei de 10 decembrie. Potrivit IGSU, baiatul a alunecat și a cazut in apa lacului in timp ce hranea rațele aflate pe apa bazinului.

- Primul tirg de Craciun din Chișinau se deschide in aceasta saptamina. Potrivit informațiilor, vineri, 2 decembrie, in scuarul Teatrului de Opera și Balet va fi inaugurat „Satucul de iarna”. Astfel, incepind de vineri, 2 decembrie, pina pe 5 ianuarie, intre 10:00 și 23:00 vizitatorii vor putea vizita…

- „West Side Christmas Market”, parcul de Craciun organizat de Untold Universe, se deschide pe 25 noiembrie in București. Principalele atracții: cea mai mare perdea de lumini decorativa din Romania și un concept creativ original.

- Se implinesc 30 de ani de la tragica moartea a celui mai popular cuplu muzical al Basarabiei, Doina și Ion Aldea Teodorovici. Soliștii și-au pierdut viața intr-un controversat accident de circulație, automobilul in care se aflau izbindu-se de un copac, la Coșereni, in apropiere de Urziceni. Moartea…