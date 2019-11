Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 24 de familii vietnameze sunt in cautarea propriilor copii dati disparuti, pe fondul incertitudinii legate de identitatea celor 39 de migranti ale caror cadavre au fost descoperite recent intr-un camion la est de Londra, transmite luni dpa, citand presa vietnameza. Cotidianul vietnamez VnExpress…

- ''Un barbat arestat de Garda in portul Dublin sambata, 26 octombrie, este o persoana de interes in cadrul anchetei noastre pentru crima in legatura cu cele 39 de persoane gasite decedate intr-un camion in Purfleet miercuri, 23 octombrie'', a declarat politia din comitatul Essex, unde a fost descoperit…

- Cotidianul vietnamez VnExpress a informat ca 24 de familii vietnameze isi cauta copiii, dintre care zece din Ha Tinh si 14 din Nghe An, ambele fiind provincii din centrul Vietnamului.Provincia vietnameza Nghe An este una dintre cele mai sarace zone din Asia si un punct de interes pentru…

- Premierul Vietnamului, Nguyen Xuan Phuc, a dispus o investigatie privind traficul cu vietnamezi in strainatate, in contextul informatiilor terifiante conform carora majoritatea victimelor tragicului incident din Marea Britanie, unde au fost gasite 39 de cadavre intr-un camion, ar fi vietnamezi, au…

- Oamenii descoperiti fara viata miercuri intr-un camion in Marea Britanie nu ar fi avut cum sa urce in respectivul camion in Bulgaria, intrucat vehiculul nu a mai intrat pe teritoriul bulgar dupa ce a fost i...

