- National Gallery din Londra a modificat titlul tabloului „Dansatoare ruse”, opera pictorului impresionist francez Edgar Degas, in „Dansatoare ucrainene”. Muzeul a precizat ca a fost sesizat in legatura cu aceast tablou dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, noteaza Agerpres , citand AFP. Potrivit reprezentanților…

- Mihail Hodorkovski, magnat rus aflat in exil, susține ca urmatorul pas in razboiul lui Vladimir Putin impotriva Occidentului ar putea fi o invadare a țarilor baltice, potrivit businessinsider. Hodorkovski, dupa ce a fost eliberat din inchisoare in 2013, a plecat din Rusia, devenind unul dintre cei mai…

- Londra considera ca Rusia nu are in prezent intenții serioase sa negocieze pacea in Ucraina și de aceea este necesara inasprirea sancțiunilor și trimiterea de mai multe arme in Ucraina, a declarat ministrul britanic de externe, Liz Truss, intr-un interviu acordat „Sunday Telegraph”.

China a descris sancțiunile occidentale impotriva Rusiei drept „din ce in ce mai scandaloase".

- Trupele de ocupatie ruse pregatesc din nou un plan pentru debarcarea fortelor de asalt amfibie pe teritoriul Odesei si in regiunea Odesa, a declarat Serghei Bratciuk, purtatorul de cuvant al administratiei militare Odesa.

- Creșterea salariilor se poate face prin reducerea CAS, susține Florin Cițu, președintele PNL și al Senatului. Florin Cițu a fost, anterior, ministru de Finanțe, apoi prim – ministru. „Solutii pentru a creste salariile pentru TOTI romanii. Reducerea CAS de la 25% la 20% = aproximativ 317 lei in plus…

- Parlamentarul eurosceptic britanic Jacob Rees-Mogg a fost desemnat ministru pentru oportunitati privind Brexitul, a anuntat marti biroul premierului Boris Johnson, potrivit Reuters. Aceasta este prima numire din cadrul unei asteptate remanieri, de mica amploare, a guvernului britanic.Rees-Mogg,…

- Președinta Comisiei pentru Aparare din Germania, Marie-Agnes Strack-Zimmerman, a cerut autoritaților ucrainene sa comenteze mai prudent privind furnizarea de arme de catre Germania, relateaza Noi.md. "Ințeleg perfect ca nervii reprezentanților Ucrainei sint la limita, dar nu ințeleg atacurile verbale…