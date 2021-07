Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de persoane au solicitat un loc pentru a participa la proiectul ”dearMoon” (”dragaLuna”), condus de omul de afaceri japonez Yusaku Maezawa, care cauta opt insotitori cu vocatie artistica in calatoria sa in jurul Lunii, programata in anul 2023, relateaza EFE.

- Peste un milion de persoane au primit deja certificate digitale UE privind COVID-19. Masura ar trebui sa faciliteze calatoriile in aceasta vara in cadrul Uniunii Europene, conform comisarului european pentru justitie Didier Reynders.

- 66 de autoturisme ale unor persoane fizice sau juridice au fost puse sub sechestru la Aiud. Potrivit reprezentaților primariei, autoturismele aparțin unor persoane care au amenzi sau impozite neplatite. La momentul punerii sechestrului, suma pe care primaria o are de recuperat se ridica la aproximativ…

- Intr-o singura zi au fost imunizate peste un milion de persoane, transmite ministrul Sanatatii, Jens Spahn. Campania de vaccinare impotriva COVID-19 a inceput lent, dar in prezent beneficiaza de un ritm din ce in ce mai accelerat.

- Situație fara precedent in Spania. Un individ a fost arestat de polițiști dupa ce a infectat mai bine de 20 de persoane cu noul coronavirus. Barbatul domiciliat in Mallora, Spania a continuat sa mearga fara nicio reținere la serviciu, ba chiar și la sala de sport pentru a se intrena, chiar daca era…

- Un numar de 12 persoane au fost arestate preventiv pentru constituirea unor grupuri infractionale organizate si pentru proxenetism, obtinand din aceste activitati ilegale aproximativ un milion de dolari, in urma a zece perchezitii domiciliare efectuate in orasul Macin, a informat miercuri Politia…