Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de ordine au intervenit cu bastoanele la Paris, unde sute de mii de oameni au ieșit pe strazi la apelul sindicatelor, intr-un protest masiv impotriva proiectului de reforma a legii pensiilor.

- Franta este afectata, joi, de o serie de greve organizate in semn de protest fata de reforma pensiilor, iar in Paris au fost impuse restrictii de circulatie inaintea unor manifestatii de amploare fata de erodarea nivelului de trai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat din municipiul Campulung a sunat miercuri la 112, anuntand ca are o arma si va trage cu ea asupra trecatorilor, alerta dovedindu-se ulterior a fi falsa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges."La data de 11 ianuarie a.c., politistii (...) au fost alertati, in urma unui apel…

- Tragedie la Paris! Un barbat a tras mai multe focuri de arma și a ucis cel puțin trei oameni. Atacul armat a avut loc vineri, la un centru al comunitatii kurde. Suspectul atacului este un barbat in varsta de 69 de ani și a fost reținut. Gunman opens fire at a Kurdish Cultural centre in Paris killing…

- Rapperul canadian Drake (36 de ani) a mizat un milion de dolari pe victoria Argentinei cu Franța in finala Campionatului Mondial (meciul este programat astazi, de la 17:00, TVR 1). Drake merge pe mana Argentinei la finala de astazi. Artistul canadian este atat de increzator in Leo Messi & compania intrucat…

- Atac armat in plina strada in Tinutul Krasnodar din Rusia. Un barbat inarmat a deschis focul la intamplare in apropierea unui centru comercial, iar apoi s-a sinucis. Potrivit primelor informatii aparute in presa rusa, individul a ucis trei oameni.

- Un avion cu 228 de oameni la bord, care a decolat de pe aeroportul din Atena, a fost escortat de avioane de lupta NATO, dupa o alerta terorista. Avionul Boeing 777 al companiei Emirates se afla deasupra Italiei atunci pilotul a fost instiintat sa aterizeze imediat. Autoritațile din Franta, dar nici…

- 50.000 de protestatari au ieșit pe strazile din Madrid pentru a cere salarii mai mari. Lucratorii spanioli se confrunta cu o scadere a salariilor de 4,5% in acest an din cauza inflației. Rata șomajului in Spania a ajuns la 12,6%, cu mult peste media Uniunii Europene de 10,7%, iar cu toate acestea, chiar…