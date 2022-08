Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, dupa ședința de Guvern, ca aproximativ un milion de bugetari vor primi, de la 1 august, in medie, cu 150 de lei mai mult la salariu. Aceasta suma reprezinta patrimea cu care Executivul a promis ca va majora veniturile angajaților la stat. Impactul bugetar pentru aceasta majorare este de […] The post Un milion de bugetari vor primi 150 de lei la salariu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .