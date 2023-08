Stiri pe aceeasi tema

- Doi piloti s-au catapultat in ultimul moment dintr-un avion de vanatoare de tip MiG-23, in timp ce participau la un show aerian, Thunder Over Michigan, in apropiere de Detroit, iar aeronava s-a prabusit in apropierea unui complex de locuinte, potrivit Fox 2 Detroit.

- Un avion de lupta de tip MiG-23 s-a prabușit in timpul unui spectacol aviatic desfașurat duminica langa Detroit, Michigan. Piloții nu au mai putut controla aparatul de zbor dupa o serie de manevre complicate. Ei s-au catapultat inainte ca avionul sa se prabușeasca peste cateva mașini aflate in parcarea…

- Delia are o relație minunata cu Radu Siffredi, spre surprinderea tuturor. Artista se simte bine in compania cumnatului ei, pe care l-a surprins intr-un moment neașteptat. A urcat imaginile pe internet și a aratat tuturor cum este, de fapt, noul iubit al surorii sale, Oana. Delia se distreaza copios…

- Ministerul grec al Apararii a anunțat ca doi piloți ai Forțelor Aeriene din Grecia au murit, dupa ce avionul cu care participau la operațiunea de stingere a incendiilor de pe insula Evia s-a prabușit.

- Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) a avut un schimb tensionat de replici cu arbitrul de scaun Fergus Murphy. Momentul s-a petrecut in setul cu numarul 3 al meciului cu ibericul Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP), finala Wimbledon 2023. Djokovic și Alcaraz au oferit schimburi senzaționale și multe rasturnari…

- 29 de oameni au murit și 19 au fost raniți dupa ce un autocar s-a prabușit intr-o rapa, in sudul Mexicului. Printre victime este și un copil de un an. Autocarul ducea oameni din capitala catre o localitate din sudul țarii, scrie digi24.ro .

- FOTO: Vipera neagra, fotografiata in Munții Șureanu, in timp ce se hranește. Moment rar, surprins de silvicultori Doi silvicultori din Ocolul Silvic Petroșani au fotografiat o vipera neagra matura, o specie extrem de veninoasa și rar intalnita. Potrivit Direcției Silvice Hunedoarea, fotografiile au…