- Comunicat. Este in plina desfașurare “Curatenia generala” in municipiul Arad. Echipele edilitare intervin zilele acestea in zona Confecții-Parneava-Cadaș-Silvaș. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile programul acțiunii...

- Clubul Paris Saint-Germain are la dispozitie 14 zile pentru a raspunde invitatiei de a fi membru in Superliga europeana, anunta Der Spiegel, potrivit news.ro. Potrivit contractului, PSG este invitata in calitate de membru fondator. ceea ce i-ar asigura un loc pe viata si venituri foarte mari.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat ca va pune la dispoziție cinci locații unde vor fi supravegheați copiii ai caror parinți lucreaza in perioada de vacanța suplimentara a preșcolarilor și elevilor. Inițiativa se adreseaza parinților care au copii mai mici de 12 ani: „Timp de doua…

- Guvernul și Administrația Prezidențiala au trimis Parlamentului propunerile lor pentru membri in Consiliul Național al Audiovizualului. CITEȘTE ȘI: ATENȚIE: Medicamentul anti-raceala care poate provoca decesul in caz de supradozaPalatul Victoria il propune pe Valentin-Alexandru Jucan ca membru…

- Membra CSM, Nina Cernat, a prezentat scuze publice ex-judecatorului Nicolae Pasecinic, care a fost eliberat din sistem 19 ianuarie, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, dupa ce a fost acuzata intr-o declarație publica semnata de judecatorul Pasecinic ca magistrata ar fi „ regizat acțiuni de…

- Federația Romana de Fotbal a emis un drept la replica referitor la editorialul directorului GSP, Ovidiu Ioanițoaia, care poate fi citit aici. Iata comunicatul integral al FRF: In urma editorialului “Sageți otravite”, semnat pe site-ul www.gsp.ro de domnul Ovidiu Ioanițoaia, Federația Romana de Fotbal…

- Suporterii DDB incearca sa atraga numele mari in programul socios, pentru a face rost de banii pentru obținerea licenței, apoi sa preia fraiele clubului. Unul dintre cei care ajuta Dinamo in aceste zile face parte din familia lui Mihai Stoica, managerul general al lui FCSB. Colectarea sumei de aproximativ…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, spera ca fostul parlamentar Florina Presada, care si-a anuntat vineri demisia din USR, sa revina in partid, deoarece a fost un om "foarte valoros" pentru echipa si pentru Legislativ. "Florina Presada a fost un membru foarte valoros pentru USR, un membru…