Un membru CNA se autosesizeaza in scandalul Dragnea-Tapalaga: "Orice ziarist" ii este frica pentru libertatea lui daca ataca Guvernul PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Dorina Rusu, membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a cerut la TV anchetarea jurnalistului Dan Tapalaga pentru publicarea unor informatii privind un memorandum adoptat de Guvern. Alti membri ai forului au incercat insa sa-i inchida gura…

- Dorina Rusu, membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat, marti, dupa ce Liviu Dragnea, liderul PSD, a amenintat un jurnalist, in cadrul unei emisiuni de televiziune, pentru publicarea unor informatii despre un memorandum adoptat de Guvern. Rusu reclama lipsa de reactie a…

- "Eu am auzit despre acel memorandum din spatiul public, chiar in ziua in care s-a adoptat, pentru ca este un document confidential. Si eu pun intrebarea - am auzit de la domnul Dan Tapalaga, marele jurnalist, G4 sau nu stiu cum ii mai zice acum, care a dat aceasta informatie, ca Guvernul a adoptat un…

- Dorina Rusu, membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA), a facut referire la conflictul care a izbucnit recent la Televiziunea Romana, dupa ce jurnalistul Dragos Patraru a dezvaluit inregistrari audio in care presedintele-director general al TVR, Doina Gradea, a jignit reporteri ai televiziunii…

- Dorina Rusu, membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA), a vorbit despre scandalul inregistrarilor din TVR, precizand ca declaratiile sefei institutiei, Doina Gradea, reflecta „o mentalitate socanta“. Nu toti membrii forului sunt insa de acord, existand voci ce sustin ca „dincolo de limbajul…

- Se complica ițele in cazul mutarii ambasadelor la Ierusalim! Niciun stat membru al Uniunii Europene nu isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat ambasadorul palestinian pe langa UE, Abdul Rahim Farra. Reamintim ca și in Romania, anunțul lui Liviu Dragnea a muta ambasada Romaniei la…

- Cu o zi inainte ca Guvernul sa adopte un Memorandum „clasificat" privind inceperea procedurilor pentru mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, conducerea Camerei Deputaților a aprobat deplasarea in Israel a deputatului evreilor, Silviu Vexler, ca membru in delegația fostului…

- Pro TV a solicitat Consiliului National al Audiovizualului (CNA) retragerea celor 12 licente audiovizuale locale, cerere care a fost aprobata, joi, de forul audiovizual. Adelina Sandu, reprezentant Pro TV la CNA, a explicat, la intrebarea Consiliului, motivul acestei solicitari: „Am depus o solicitare…