- Instanța a decis sa il sancționeze drastic pe un medic. Rezultatul unei operații nereușite de vasectomie a constat in nașterea copil. Potrivit deciziei judecatorilor, doctorul este acum dator sa acorde sprijin financiar familiei.

- Un medic columbian a greșit vasectomia unui pacient. Pacientul a conceput copilul la un an dupa operație. Acum, medicul a fost obligat de tribunal sa-i intrețina copilul pana la 18 ani, conform Digi24. Diego Naranjo, medic din Medellin, Columbia, va trebui sa plateasca 295 de milioane de pesos (peste…

- Un medic columbian a fost obligat de o instanța de judecata sa acorde sprijin financiar copilul unui pacient, pana cand acesta va implini 18 ani, dupa ce pacientul a conceput copilul, in ciuda faptului ca facuse vasectomie.

- Cel mai mare spital din județul Maramureș organizeaza concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a urmatoarelor posturi: – 6 posturi cu norma intreaga de medic specialist in specialitatea anestezie terapie intensiva la secția ATI; – 1 post cu norma intreaga de medic rezident in ultimul an in specialitatea…

- In fapt, instanța a considerat ca firma de electricitate nu a oferit motive suficiente pentru concedierea barbatului care a fost prins consumand diferite tipuri de alcool. Prin urmare, justitia a ordonat ca firma sa il reangajeze pe barbat sau sa ii plateasca despagubiri in valoare de 47.000 de euro,…

- Dalibor Destanovic, antrenorul de baschet al unei echipe de juniori din Galați, a murit marți, 4 aprilie, dupa ce i s-a facut rau in timpul unui meci U16 disputat la sala Liceului Sportiv Focșani.

- In Romania exista spitale in care bolnavilor le este frica sa intre. Și nu sunt puține. Un exemplu vine de la Brașov, unde secția de oncologie pare, la prima vedere, o cladire abandonata, aproape o ruina. Și totuși, acolo sunt internați bolnavi de cancer. Urmariți un nou episod „Pacient in Romania”.

- Cunoscutul medic psihiatru sucevean Alexandru Paziuc susține ca tot mai mulți oameni au devenit depresivi din cauza singuratații. Intr-o emisiune la Radio Top, doctorul a declarat ca in cazul tinerilor, in general, sunt probleme legate de locul de munca și a subliniat: „Sunt persoane care se simt marginalizate,…