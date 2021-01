Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Dorel Sandesc, vicepreședintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, susține ca romanii trebuie sa fie informați corect cu privire la efectele vaccinului anticoronavirus. Sandesc spune ca pot exista și efecte adverse severe și ca oamenii trebuie sa știe acest lucru. Practic,…

- Peste 92.000 de persoane au primit prima doza de vaccin anti-Covid in Romania pana vineri seara, a anunțat coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita. Pana la aceasta ora, țara noastra a primit peste 300.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 și mai are disponibile…

- Un baiat de 11 ani din Marea Britanie nu a putut sa mearga bine timp de doua luni din cauza unui simptom foarte rar al coronavirusului. Este vorba despre „degetul Covid”, simptom care se manifesta prin inflamații și mancarimi puternice ale degetelor de la picioare. Copilul, pe nume Joshua Male din Somerset,…

- Persoanele care au acid hialuronic in buze trebuie sa se gandeasca de doua ori inainte sa se vaccineze cu serul produs de Moderna. Un comitet consultativ FDA a constat ca - in timpul testelor clinice de peste Ocean - voluntarii care aveau acid hialuronic in buze sau pometi sufereau reactii adverse…

- Tot mai mulți pacienți netestați și cu forme severe de Covid ajung la ATI direct de acasa, declara Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București. Beatrice Mahler a declarat la Digi24 ca tot mai mulți pacienți ajung la spital, direct in terapie intensiva, cu forme severe…

- Numarul cazurilor de rujeola a crescut la aproape 870.000 la nivel mondial in 2019, fiind cel mai ridicat nivel din aproape 25 de ani, din cauza scaderii vaccinarilor la un nivel critic, iar situatia se va inrautati in 2020 din cauza restrictiilor legate de Covid-10, care afecteaza programele de…

- Dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore, pe teritoriul țarii noastre s-a raportat 6.481 de noi cazuri de coronavirus, Alexandru Rafila iese la rampa și trage un semanl de alarma. Specialistul este de parerea ca numarul bolnavilor ar putea sa se dubleze in maxim o luna,…

- Specialiștii au descoperit noi efecte adverse a medicamentelor utilizate pentru tratarea pacienților infectați cu COVID-19 care ar putea fi mortale. Medicii trag un semnal de alarma in acest sens.