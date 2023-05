Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de la Maternitatea Polizu s-a ranit cu un pistol cu bile de cauciuc pe care il detinea legal. El a ajuns, in stare grava, la Spitalul Universitar din Capitala, scrie News.ro. Medicul, in varsta de 58 de ani, ar fi incercat sa se sinucida. Familia le-a spus politistilor ca medicul suferea de…

