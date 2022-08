Un medic de familie face apel la calm și la informarea corectă despre iodura de potasiu Valy Volcinschi este medic de familie și face apel la calm dupa ”intervenția domnului ministru Rafila de ieri”, care a declanșat ”un tsunami”, legat de iodura de potasiu. ”Calm, pastilele sunt mai de mult in farmacii, dar oamenii au uitat de ele. Domnul ministru a vrut sa ne reaminteasca tuturor de faptul ca e bine sa le avem aproape. Sa nu fie nevoie sa le luam!”, a scris pe Facebook, dr. Volcinschi. Pentru cei care sunt interesați, dr. Volcinschi face și o serie de precizari pe pagina domniei sale de Facebook, care ar trebui reținute cu mult calm: – pastilele de iodura de potasiu se administreaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

