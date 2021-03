Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez va impune restrictii mai dure pentru unele regiuni, inclusiv in Paris, incepand cu acest weekend, pentru a stopa raspandirea accelerata a infectarilor cu coronavirus, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Gabriel Attal.

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca vaccinurile produse de companiile Pfizer-BioNTech, Moderna si AstraZeneca-Oxford pot fi administrate persoanelor care sufera de diabet, indiferent de tipul de diabet.Conform Strategiei nationale de vaccinare, acesti pacienti se pot vaccina in etapa a II-a.„Vaccinarea…

- Subprefectul de Timis, Elena Popa, diagnosticata cu COVID-19, a murit duminica, la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului ”Victor Babes” din Timisoara. ”Cu adanc regret, colectivul Institutiei Prefectului Judetul Timis anunta decesul subprefectului Elena Popa. Transmitem sincere condoleante…

- Economia franceza a inregistrat o recesiune semnificativa in 2020 ca urmare a efectului pandemiei Covid-19, care a provocat o scadere a Produsului Intern Brut cu 8,3%, potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Institutul National de Statistica din Franta (Insee), informeaza AFP.…

- Italia va lua masuri legale impotriva companiilor Pfizer si AstraZeneca din cauza intarzierilor in livrarea de vaccinuri anti-Covid. Anunțul a fost facut duminica de ministrul italian de externe, Luigi Di Maio. Actiunea legala, potrivit demnitarului, citat de “The Guardian”, are ca obiectiv asigurarea…

- Aurel Nechita, unul dintre cei mai cunoscuti medici cardiologi din Galati, a anuntat, pe pagina personala de Facebook, ca s-a vaccinat impotriva COVID-19. Medicul spune ca are incredere in vaccin si este convins ca nu se va imbolnavi de COVID-19.

- Etapa a treia de vaccinare anti-COVID, pentru populatia generala, ar putea incepe din luna aprilie, a declarat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea, dr. Valeriu Gheorghita. Cea de-a treia etapa a campaniei de vaccinare cuprinde persoanele de peste…