Stiri pe aceeasi tema

- Confuzia, automultumirea si inconsecventa in combaterea COVID-19 fac ca pandemia sa fie departe de a se incheia, desi ea ar putea fi pusa sub control in cateva luni daca s-ar lua masurile sanitare adecvate, a declarat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom…

- Imbolnavirile de COVID-19 cresc in mod „exponential”, iar pandemia a atins un „punct critic”, avertizeaza luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, care considera ca pandemia poate fi controlata in „cateva luni” daca se iau masuri adecvate, relateaza AFP.

- Pandemia de COVID-19 ar fi putut evitata, având în vedere ca la început existau șanse mici sa se raspândeasca, susțin cercetatorii unui nou studiu, potrivit CNN, citat de revista22.ro. Acești cercetatori studiaza când a…

- Pandemia de COVID-19 nu s-a terminat, iar secretarul de stat Raed Arafat spune ca nu va fi nevoie de lockdown pentru al treilea val. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Aafat, a explict ca autoritațile se pregatesc pentru a gestiona al treilea val de pandemie de COVID-19. El…

- Una dintre cauzele care fac posibila raspandirea COVID-19 este lipsa de atenție. Cand sunt relaxate restricțiile, oamenii, in loc sa pastreze vigilența, se relaxeaza și ei și ignora riscul ridicat la care se expun atunci cand se intalnesc fara sa pastreze reguli de igiena ori de distanțare.

- Un tanar adolescenta in varsta de 19 ani, pe nume Joseph Flavill, s-a trezit intr-o alta lume, dupa ce s-a aflat timp de zece luni in coma. Acesta nu știe nimic despre pandemia de coronavirus, dar, umitor, a contractat de doua ori virusul Covid-19. Cum a fost posibil?

- Rectorul Universitații Babeș-Bolyai, profesor de psihologie clinica, Daniel David a explicat pentru investigatoria.ro modul în care pandemia de COVID-19 i-a afectat pe mulți oameni la nivel psihologic. El a numit pandemia „un eveniment”,…

- Persoanele vaccinate anti Covid ar putea transmite virusul mai departe, avertizeaza adjunctul directorului medical al Marii Britanii, profesorul Jonathan Van-Tam, potrivit Mediafax, care citeaza BBC.