Un medic rezident de la Timișoara, in varsta de 28 de ani, și-a pus capat zilelor, anunța Antena3. Gestul a fost facut aseara dupa o perioada indelungata in care lucrase numai pe secția Covid a Spitaluui Județean din Timișoara. Colegii lui au povestit ca "plangea de oboseala". Mama acestuia a sunat aseara in jurul orei