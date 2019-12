Un medic a ucis un pieton - Victima avea 52 de ani Un accident soldat cu decesul unui pieton a avut loc sambata seara pe DN 7 C in comuna Merișani. Un medic a omorat un pieton care, potrivit polițiștilor, traversa neregulamentar. Victima avea 52 de ani, scrie realitateadearges.net. Un medic a omorat un pieton! Din primele cercetari, barbatul de 34 de ani, din Cluj Napoca, conducea un autoturism pe DN7C, pe raza localitații Merișani. A accidentat mortal un barbat de 52 de ani, din comuna amintita. Victima s-ar fi angajat, neregulamentar, in traversarea strazii. Imediat dupa impact, cel de la volan a coborat și i-a acordat primul ajutor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

