Un Maserati care i-a aparținut lui Elton John se află la București. Va fi vedeta licitației “Machine Age” Un exemplar din 1938-1940 al celebrei masini de criptat “Enigma”, un pian Steinway&Sons, model Vertegrand, si un Maserati care a apartinut lui Sir Elton John. Toate vor fi scoase la vanzare la licitatia de curiozitati tehnice “Machine Age”. Licitația este organizata pe 25 martie, online, de Artmark. Maserati Spyder biturbo convertible, care i-a apartinut lui Sir Elton John, va fi pus in vanzare la pretul de pornire de 8.000 de euro. Automobilul are un aspect deosebit și nu numai. Tocmai de aceea se prevede a fi vedeta acestei licitații inedite. Cateva detalii tehnice: caroserie AE Cabriolet,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

