Stiri pe aceeasi tema

- Un marinar australian și cainele sau au fost salvați dupa ce au stat 2 luni, in deriva, pe mare. Tim Shaddock, un locuitor de 51 de ani din Sydney, și cainele sau Bella au supraviețuit pe mare mancand pește crud și band apa de ploaie, spun rapoartele locale. Medicul care l-a ingrijit pe marinar a […]…

- La numai 13 ani, Kaplan, un elev sarguincios care in toamna intra in clasa a VIII-a, are nevoie urgenta de intervenție pe cord deschis, un transplant de colon și un tratament extrem de costisitor pentru malformația care afecteaza rinichii.

- Barbatul, insoțit de cainele sau, a plecat din Mexic la inceputul lunii aprilie și intenționa sa ajunga in Polinezia Franceza. Catamaranul sau a fost lovit de furtuna la cateva saptamani dupa ce a inceput calatoria, iar aparatura electronica a fost deteriorata, motiv pentru care barbatul nu a putut…

- Un marinar australian care a supraviețuit doua luni in Oceanul Pacific mancand pește crud și band apa de ploaie este „stabil și se simte bine”, a declarat un medic, dupa salvarea barbatului, scrie BBC.Tim Shaddock, in varsta de 51 de ani, și cainele sau Bella au parasit Mexicul urmand sa navigheze spre…

- Iluziile optice sunt nu doar amuzante și fascinante, ci și ofera o multitudine de informații despre modul in care funcționeaza sistemul nostru perceptiv. Ele ne arata cum creierul nostru poate fi influențat de trucuri vizuale și cum poate interpreta greșit sau distorsiona informațiile pe care le primește…

- „Am nevoie de ajutorul dumneavoastra! Acest caine se afla in Unirea din februarie. Are un lanț incarnat la gat, nu are stapan, traiește din mila vecinilor. Am luat legatura in nenumarate randuri cu poliția locala și nimeni nu vine sa il ajute! Daca nu il ajuta cineva, o sa moara !”, ne-a scris disperata…

- Fetița s-a pierdut in timpul unei vizite cu familia ei in Valea Cle Elum, aflata in apropiere de Seattle, Washington. Ea a fost gasita a doua zi, dupa un efort masiv de cautare. Au participat echipe din tot statul Washington."M-am gandit sa incerc sa dorm peste noapte și apoi sa ma trezesc devreme dimineața…

- Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Arges, dupa ce au fost surprinsi de urs si au reusit sa se adaposteasca, cei trei adolescenti, cu varste de 17 si 18 ani, au sunat la numarul de urgenta 112 si au cerut ajutor, fiind declansata imediat o interventie pentru…