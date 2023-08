Un ofiter roman de marina a murit in portul chinezesc Qingdao, fiind decapitat accidental pe o nava, potrivit Sindicatului Liber al Navigatorilor, care a explicat cum s-a intamplat tragedia. „Se afla la manevra pupa intre doua parame incurcate care s-au intins in forța, lovindu-i casca și capul acestuia. Lovitura a fost așa de puternica, incat capul fost desprins de corp, decesul survenind pe loc. Autoritațile din China și compania fac investigații in privința acestui tragic accident. Familia trebuie sa primeasca un raport final in care sa se descrie imprejurarile in care a avut loc accidentul,…