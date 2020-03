Stiri pe aceeasi tema

- Avocații lui Harvey Weinstein au cerut clemența din partea judecatorului din New York, invocand numeroasele afecțiuni medicale suferite, precum și actele caritabile savarșite de catre acesta in trecut. Mogulul s-ar fi ranit in inchisoare duminica, in urma unei cazaturi, potrivit CNN, scrie Mediafax.Harvey…

- Fratele fostului ministru egiptean al Finantelor a fost condamnat sambata la 30 de ani de inchisoare de un tribunal din Cairo pentru ca a incercat sa faca contrabanda cu mii de piese antice din Egipt, a indicat o sursa judiciara, scrie AFP, potrivit news.ro.Raouf Ghali, fratele lui Youssef…

- Echipa de avocati care il apara pe Harvey Weinstein in procesul de la New York, ce a inceput saptamana aceasta, a transmis o scrisoare in care cere judecatorului sa se retraga din caz, in urma probelor evidente de partinire.

- Un tribunal cipriot a condamnat marți la patru luni de închisoare cu suspendare o britanica, declarata vinovata pentru lansarea de "false" acuzații de viol care au vizat 12 turiști israelieni, scrie AFP.Tânara de 19 ani, care risca pâna la un an de închisoare…

- Procesul in care fostul producator de film Harvey Weinstein este acuzat de viol va incepe marti la New York, scrie Reuters, iar mogulul de la Hollywood, premiat cu Oscar pentru „Shakespeare in Love” si cunoscut pentru filme ca „The English Patient”, „Gangs of New York” si „Pulp Fiction”, risca pedeapsa…