- Unul dintre cei mai bine cotati luptatori romani ai momentului, Andrei Stoica, a semnat luni un acord cu Dynamite Fighting Show pentru cea de-a doua editie a conceptului, care va avea loc pe 19 octombrie la Sala Polivalenta din Piatra Neamt, informeaza site-ul promotiei. Stoica, aflat…

- Catalin Moroșanu l-a invins joi seara, la Sala Polivalenta, in fața a peste 4.000 de spectatori, pe francezul Freddy Kemayo, in duelul cap de afiș al galei Dynamite Fighting Show. A fost a treia confruntare dintre cei doi, pana acum aceștia imparțindu-și victoriile. "A fost un meci incredibil de greu,…

- Catalin Morosanu a luat avans in palmaresul direct cu Freddy Kemayo. ”Moartea din Carpati” s-a impus vineri seara la puncte, in cadrul galei Dynamite Fighting Show de la Sala Polivalenta din Capitala, si s-a desprins la 2-1 in luptele directe cu francezul. Super-fightul dintre Morosanu si Kemayo a ridicat…

- Catalin Morosanu se declara pregatit pentru confruntarea care va avea loc joi seara, la Sala Polivalenta, din Capitala, impotriva francezului Freddy Kemayo, in main-event-ul galei Dynamite Fighting Show.

- Catalin Moroșanu se declara pregatit pentru confruntarea care va avea loc joi seara, la Sala Polivalenta, din Capitala, impotriva francezului Freddy Kemayo, in main-event-ul galei Dynamite Fighting Show. Moroșanu (43 de victorii – 10 infrangeri) il va intalni pentru a treia oara in cariera pe francezul…

- Catalin Moroșanu (34 de ani pe 30 iunie) revine in ring intr-un meci din Romania joi, 5 iulie, la gala Dynamite Fighting Show, ediție care va avea loc la Sala Polivalenta din Capitala. Cel supranumit Moartea din Carpați il va infrunta pe Freddy Kemayo, luptator cu care romanul nu are amintiri grozave.…

- Catalin Moroșanu a dat lovitura și din postura de promotor al galei Dynamite Fighting Show, a carei prima ediție va avea loc pe 5 iulie la Sala Polivalenta din Capitala. Pe langa confruntarea istorica dintre cel supranumit Moartea din Carpați și francezul Freddy Kemayo, evenimentul va include și super…

- Luptatorul de K1 Amansio Paraschiv – partener al galei “Colosseum” la care a participat cu succes in ultimul an, fiind neinvins in aceasta promotie – va da curs unei noi provocari – gala organizata de Catalin Morosanu, cel care va reveni si el in ring pe 5 iulie. Amansio a anuntat ca va lupta pe 5 iulie…