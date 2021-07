Stiri pe aceeasi tema

- Marian Murgulet, fost secretar de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, demis de prim-ministrul Florin Cițu la 24 de ore dupa ce abia fusese numit, a explicat, vineri, ca nu comenteaza deciziile premierului, dar daca acesta are informații cu privire la el, ar vrea sa le afle, așa…

- Premierul decide cu cine lucreaza si cat timp lucreaza, insa nu stiu ce informatie confidentiala ar fi putut primi seful Guvernului despre mine, iar din partea mea o poate face publica, a afirmat, vineri, intr-o dezbatere de specialitate, Marian Murgulet, fost secretar de stat in Ministerul Cercetarii,…

- Marian Murgulet a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii la o zi de la numirea in functie, potrivit deciziei semnata de catre Florin Cițu . Surse din PNL afirma ca numirea sa nu a avut acordul BEx si nici nu a fost supus unei verificari prealabile, transmite News.ro.…

- Federatia Sindicala Hermes (invatamant superior si cercetare stiintifica) informeaza opinia publica, asupra gravelor nereguli din Ministerul Educatiei - ME si Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii - MCID. Daca prin lege, la data de 1 aprilie 2021 Ministerul Educatiei si Cercetarii s-a desfiintat…

- Una dintre cele mai importante companii din țara noastra, SN Radiocomunicații SA, de sub tutela Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii condus de catre Ciprian-Sergiu Teleman, are de astazi un nou director general. Cei cinci membrii ai Consiliului de Administrație de la SN Radiocomunicații…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Clue-Napoca are, incepand din aceasta saptamana, un nou prorector pentru administrație, patrimoniu și relația cu Senatul. Conf. univ, dr. Mihai Pușcaș, directorul Gradinii Botanice „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca, preia funcția de prorector dupa numirea conf. univ. dr.…

- Cristian-Marius Litan a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, informeaza Agerpres. Decizia a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Litan este prorector la Universitatea Babeș-Bolyai,…

