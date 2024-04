Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul de taekwondo Artiom Roșca a urcat din nou pe podiumul de premiere la o competiție prestigioasa. De data aceasta, sportivul a cucerit medalia de bronz la Turneul Internațional din categoria Rating Series G-2 „Galeb Belgrad Trophy Serbia Open-2024", informeaza Centrul Sportiv de Pregatire a…

- Rezultat remarcabil pentru unul dintre cei mai in forma luptatori de la Clubul Sportiv Targoviște! Marian Daniel Mihai a reușit sa obțina medalia de aur la Cupa Romaniei U15, competiție gazduita de orașul Calarași. Sportivul clubului nostru, antrenat de Cornel Cornea, s-a impus la categoria 85 de kilograme.…

- ​Adina Diaconu a caștigat medalia de bronz la simplu feminin in cadrul WTT Feeder Varazdin 2024 la tenis de masa. Diaconu a cedat in semifinale cu 0-3 (8-11, 5-11, 3-11) in fata niponei Satsuki Odoi. In drumul spre cucerirea medaliei de bronz, Adina a trecut de patru rivale: Sofia Zhang (Spania) 3-0…

- Dambovițeanul Gabriel Pleșa a incheiat la inalțime ediția din acest an a Campionatului Național de Judo Individual U21, gazduit de Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești. Sportivul de la CS Targoviște, antrenat de Ilie Torcica, a cucerit medalia de bronz, dupa ce a avut parte de o evoluție mai mult…

- Trei boxeri din Alba Iulia antrenați de Andrei Daramuș au luptat la Cupa Romaniei. Luca Fațan a obținut medalia de bronz Sportivul din Alba Iulia, Luca Fațan, a participat recent la Cupa Romaniei la Box. Acesta a obținut o medalie de bronz. Tanarul pugilist albaiulian a caștigat un meci și a pierdut…

- Romancele Andreea Grecu si Teodora Andreea Vlad au obtinut medalia de bronz in proba feminina de bob-2, duminica, la Cupa Mondiala de la Altenberg (Germania). Grecu si Vlad au fost cronometrate cu timpul de 1 min 54 sec 16/100, fiind devansate de doua echipaje germane, Laura Nolte/Deborah Levi (1:52.53)…

- Sportivul roman Denis Florin Mihai a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, stilul greco-roman, marti, la Campionatele Europene de lupte pentru seniori de la Bucuresti, dupa ce l-a invins pe georgianul Nugzari Turtumia.Mihai, aflat pe locul 4 in clasamentul mondial al categoriei, medaliat cu bronz…