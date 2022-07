Un loc 5 în Ungaria Trei sportivi ai sectiei de judo a CSM-CFR-CSS Ploiesti au participat, in perioada 15-17 iulie, la Cupa Europeana de Judo pentru Juniori U21 (2002-2004), competitie ce a avut loc in localitatea Paks, din Ungaria. Juniorul Rares Arsenie (2004) a reusit sa ocupe locul al V-lea la categoria “90 kg”, iar cadetii Vanessa Tolea (2006) si Alexandru Petre (2005) s-au clasat pe pozitia a VII-a la categoriile lor de greutate. Rares Arsenie (foto, in meciul cu Safrany Peter) a ocupat locul al V-lea la “90 kg” dupa ce a castigat in primele doua tururi la David Illmer (Austria) si Guilherme Morais (Brazilia),… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

