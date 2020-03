Un lituanian și-a închis soția în baie, de teamă că ea ar putea fi infectată cu coronavirus Poliția din Lituania a anunțat miercuri ca a intervenit pentru a elibera o femeie pe care soțul sau o închisese în baie, pentru ca se temea ca ea ar putea avea coronavirus, relateaza AFP.

&"Am fost informați ca un barbat și cei doi fii adulți au refuzat sa lase o femeie sa iasa din baie dupa ce ea le-a spus ca ar putea fi infectata cu coronavirus&", a spus purtatorul de cuvânt al Poliției Naționale, Ramunas Matonis, pentru AFP.

Ea i-ar fi spus soțului sau ca ar fi putut lua virusul vorbind cu o persoana care venise din strainatate.

&"Poliția a mers acolo, nu a avut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

