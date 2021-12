Stiri pe aceeasi tema

- Romania este singura țara din Europa care se afla pe lista verde din punct de vedere epidemilogic. In urma cu o luna eram „bataia de joc” a presei internaționale, cand, o publicație nemțeasca ne-a numit „Proștii Europei”. Romania și Kosovo au ajuns singurele țari din Europa care se afla pe lista verde…

- „Vineri m-am intalnit cu ambasadorul Germaniei la Bucuresti, dr. Peer Gebauer. In primul rand i-am cerut sa sprijine aderarea Romaniei la spatiul Schengen si incetarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV)", scrie presedintele UDMR pe Facebook.El a argumentat ca Romania a indeplinit toate conditiile,…

- „Ascunși la vedere”: O albaiulianca, singura femeie, in lista celor mai „bine” cotați infractori cautați de Europol. Pentru ce este „vanata” „Ascunși la vedere”: O albaiulianca, singura femeie, in lista celor mai „bine” cotați infractori cautați de Europol. Pentru ce este „vanata” Europol – agentia…

- Un supergrup alcatuit din muzicieni timișoreni va susține un concert extraordinar in cadrul evenimentului Gala Excelenței Banațene, care va avea loc in luna decembrie a acestui an. Formația care pregatește deja de ceva vreme acest concert este alcatuita din „veteranii“ Bogdan Bogy Nagy – voce, Horea…

- Liderii partidelor ce urmeaza sa formeze viitoarea alianța PNL-PSD-UDMR au anunțat, sambata, ca negocierile au fost finalizate, dupa aproape doua saptamani de discuții aprinse. Ședința de sambata, 20 noiembrie, pare ca s-a incheiat cu bine, iar partidele au reușit sa iși imparta inclusiv portofoliile.…

- Primaria Timișoara a depus trei proiecte pentru programul guvernamental „Anghel Saligny”, in timp ce Consiliul Județean Timiș a cerut finanțare pentru zece proiecte de infrastructura. Perioada de inscrieri s-a incheiat, iar autoritațile din județul nostru au cerut peste 4,5 miliarde de lei. S-au cerut…

- Inainte de intrevederea cu șeful statului, liderii PNL au discutat și cu liderii UDMR și au finalizat programul de guvernare.Ședința are loc in condițiile in care PNL nu a reușit inca sa gaseasca o soluție de a obține sprijin pentru noua formula de guvern, condus de Nicolae Ciuca. Conducerea PNL urmeaza…

- Deși s-au facut numeroase apeluri in unitațile de invațamant pentru a nu se mai strange bani pentru materiale sanitare sau alte lucruri de catre parinți, practica pare ca nu se va termina vreodata.