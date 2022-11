Un Lexus este cea mai scumpă maşină din oferta eMAG de Black Friday 2022 eMAG a dat startul, vineri, 11 noiembrie, celei mai importante promotii din an, Black Friday. Ca de obicei, retailer-ul le ofera clientilor sai, in afara obisnuitelor produse electronice si electrocasnice, numeroase suprize.Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce inseamna ca daca veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intra in contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.De mai multi ani, suntem obisnuiti sa gasim in oferta eMAG de Black Friday si… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

