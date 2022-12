Stiri pe aceeasi tema

- Senatul si Camera Deputatilor se vor reuni luni in sedinta solemna, pentru a marca Ziua Nationala a Romaniei – 1 Decembrie. ‘Joi, 1 decembrie, se vor implini 104 ani de la Marea Unire, aniversare pe care Parlamentul Romaniei o va marca prin organizarea unei sedinte solemne comune a Camerei Deputatilor…

- Daniel Tudorache va afla luni daca DNA va primi acceptul de la colegii sai deputați pentru percheziții informatice in dosarul in care fostul primar de la Sectorul 1 este urmarit penal pentru achizitii nelegale si supraevaluate in timpul pandemiei de COVID-19. Biroul permanent al Camerei Deputatilor…

- Procurorul sef al DNA, Crin Bologa, solicita Camerei Deputatilor aprobarea efectuarii unei perchezitii informatice in dosarul in care deputatul Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, este urmarit penal pentru achizitii nelegale si supraevaluate in timpul pandemiei de COVID-19. „In cauza mediatizata…

- Veste proasta pentru ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, și funcționari din mai mult ministere: deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședinte al Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputaților, a depus astazi un denunț la DNA impotriva lor. Toți sunt acuzați de abuz in serviciu deoarece nu au…

- Reprezentantii USR au transmis ca, dupa mai bine de 25 de ani de la inaugurare, una dintre cele 1.000 de sali din Parlamentul Romaniei a fost denumita dupa o femeie - Hortensia Papadat-Bengescu, scriitoare din perioada interbelica. „A durat aproape un an sa se intample acest lucru, iar prima solicitare…

- Deputatul USR Stelian Ion le solicita liderilor coalitiei sa suspende dezbaterea in Parlament a legilor justitiei pana in decembrie, cand va fi publicat avizul Comisiei de la Venetia. „Comisia de la Venetia urmeaza sa prezinte o opinie pe legile justitiei in luna decembrie, potrivit calendarului oficial…